У Гасперини 600 матчей в Серии А. Больше лишь у 4 тренеров в истории лиги, рекорд – 792 игры
Первая игра во главе «Ромы» стала для Джан Пьеро Гасперини юбилейной.
Сегодня римляне встречаются с «Болоньей» в стартовом туре Серии А.
Для Гасперини этот матч стал 600-м в лиге. Он стал пятым специалистом, достигшим этой отметки.
Больше матчей в высшем итальянском дивизионе в тренерской роли провели Нильс Лидхольм (635), Джованни Трапаттони (689), Нерео Рокко (747) и Карло Маццоне (792).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
