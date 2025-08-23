У Гасперини 600 матчей в Серии А. Больше лишь у 4 тренеров в истории лиги, рекорд – 792 игры

Первая игра во главе «Ромы» стала для Джан Пьеро Гасперини юбилейной.

Сегодня римляне встречаются с «Болоньей» в стартовом туре Серии А.

Для Гасперини этот матч стал 600-м в лиге. Он стал пятым специалистом, достигшим этой отметки.

Больше матчей в высшем итальянском дивизионе в тренерской роли провели Нильс Лидхольм (635), Джованни Трапаттони (689), Нерео Рокко (747) и Карло Маццоне (792).