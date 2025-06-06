Гасперини о назначении в «Рому»: «Мои команды всегда думают о том, чтобы забить больше, а не пропустить меньше»

Джан Пьеро Гасперини прокомментировал назначение в «Рому».

«Первые впечатления очень хорошие. Это большой вызов, а мне нужны важные вызовы. Приезжаю сюда с большой страстью. Это еще и адреналин, в котором я нуждался.

Задача – перетянуть болельщиков на нашу сторону. Мои команды всегда играли определенным образом: интенсивно и качественно, забивая много голов. Всегда думая о том, чтобы забить больше, а не пропустить меньше.

Характеристики известны. Хотел бы применить их и в «Роме»», – сказал новый главный тренер римлян.