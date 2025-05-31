Гасперини объявил об уходе из «Аталанты» после 9 лет в клубе: «Это мое решение, мне нужен новый вызов. Хотел бы добиться большего, но мне не удалось»

Джан Пьеро Гасперини объявил об уходе из «Аталанты».

«Не было возможности выразить это раньше. Только в последние несколько часов я действительно решил положить конец этой замечательной истории длиной в девять лет. Но давайте не будем говорить о прощании. Мне это не нравится.

Я завершаю свой опыт работы в Бергамо в качестве тренера «Аталанты», все остальное останется неизменным. Решение о завершении моих отношений с клубом принято исключительно мной. И никакой ответственности на клуб и его директоров возлагать не стоит.

Я просто понял, что пришло время сделать этот шаг. На протяжении всего сезона я думал только о том, как финишировать как можно выше с командой. И я оставляю ее на третьем месте в таблице с квалификацией в Лигу чемпионов.

Вместе с клубом нам удалось добиться бесспорно выдающихся результатов. Я хотел бы добиться большего, мне это не удалось, но мы все равно получили много удовольствия от совместной работы, и я уверен, что вы получите его снова.

Почему, спросите вы, я покидаю «Аталанту»? Из-за потребности в новых стимулах, из-за доверия, переданного мне, и нового вдохновения, которое приходит вместе с этим. Сложный вызов? Очень. Но мы говорим о большом вызове, захватывающем вызове, который дает мне много адреналина», – написал Джан Пьеро Гасперини в прощальном письме.

Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году. Вместе с клубом он выиграл Лигу Европы в 2024 году – первый трофей для клуба с 1963 года.

Сообщалось , что 67-летний специалист возглавит «Рому».