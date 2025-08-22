Божович о 9-м месте «Зенита»: «Бывает, что игроки и тренер устают друг от друга. Когда на протяжении 7 лет работаешь в одной команде, спады неизбежны»
Миодраг Божович оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ после 5 туров.
— Пока рано делать выводы — «Зенит» в середине таблицы, но в итоге может стать чемпионом. Если полоса неудач продолжится, то можно будет задуматься об отставке Семака.
— Сейчас как раз говорят об усталости Сергея Богдановича — все же он давно в «Зените», а проблемы длятся не первый год.
— Такое бывает, что игроки и тренер устают друг от друга. И здесь тоже есть два варианта: кардинально менять состав или только главного тренера.
Кризис в больших клубах — это нормально. Такое случается. «Манчестер Сити» с Гвардиолой провалил прошлый сезон. Когда ты на протяжении семи лет работаешь в одной команде, спады неизбежны, – сказал экс-тренер клубов РПЛ.
