  • Глава израильской федерации о нападении ХАМАС 7 октября: «Палестинская федерация поддержала его, призывала отстранить Израиль. Позорно, что люди забывают объективные факты»
Глава израильской федерации о нападении ХАМАС 7 октября: «Палестинская федерация поддержала его, призывала отстранить Израиль. Позорно, что люди забывают объективные факты»

В израильской федерации заявили, что футбол должен объединять людей.

Сегодня сборная Израиля сыграет в гостях с Италией в 8-м туре отбора на ЧМ-2026.

В Удине, где состоится матч, ожидаются акции протеста в поддержку Палестины. Вчера в Египте прошел саммит по официальному заключению сделки о прекращении огня в cекторе Газа.

«Я повторяю это всеми возможными способами, но другая сторона всегда отказывалась от диалога. Палестинская федерация футбола и ее президент [Джибриль Раджуб], которые поддержали и радовались седьмому октября, призвали к отстранению Израиля. Позорно, что люди забывают объективные факты. В любом случае, футбол должен снова стать частью исцеления, подъема и объединения людей».

О том, что итальянская федерация футбола объявила о своей поддержке проекта УЕФА для детей Газы

«Пока средства выделяются на благие цели, а не на поддержку террористических организаций, я не вижу в этом проблемы», – сказал президент израильской футбольной ассоциации Моше Зуарес.

Пропалестинский комитет Удине о мирном соглашении в Газе: «Для нас ничего не меняется, будет протест об отмене матча Италии. Израиль нарушал перемирия, возобновлял бомбардировки»

Глава палестинской федерации: «Россию отстранили через несколько часов, а Израилю позволено продолжать совершать преступления против нашей футбольной семьи. Двойные стандарты»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Corriere dello Sport
