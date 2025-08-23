У «Зенита» 1-я победа в 5 последних матчах в Мир РПЛ. Команда Семака набрала 9 очков в 6 турах
«Зенит» прервал серию без побед в чемпионате России.
Команда Сергея Семака разгромила «Динамо» Махачкала (4:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
Петербуржцы до этого дня победили только в стартовом туре чемпионата, после чего трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
Таким образом, у «Зенита» после 6 матчей в Премьер-лиге 9 очков. В следующем туре он примет «Пари НН» – это произойдет 30 августа.
Увольнять ли Семака?34539 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
