У «Зенита» 1-я победа в 5 последних матчах в Мир РПЛ. Команда Семака набрала 9 очков в 6 турах

«Зенит» прервал серию без побед в чемпионате России.

Команда Сергея Семака разгромила «Динамо » Махачкала (4:0) в 6-м туре Мир РПЛ .

Петербуржцы до этого дня победили только в стартовом туре чемпионата, после чего трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Таким образом, у «Зенита » после 6 матчей в Премьер-лиге 9 очков. В следующем туре он примет «Пари НН» – это произойдет 30 августа.