Глушенков не праздновал гол «Махачкале». Хавбек «Зенита» пошел к центральному кругу, партнеры стали трясти его и хлопать по спине

Максим Глушенков не отпраздновал гол «Динамо» Махачкале.

Полузащитник «Зенита » отличился дальним ударом на 90-й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ (4:0). Он вышел на замену во втором тайме и перед голом отдал голевой пас. Это его первые результативные действия в сезоне.

Глушенков не стал отмечать гол, футболист спокойно отправился к центральному кругу. Встретившие его по пути партнеры – Вильмар Барриос и Арсен Адамов – начали трясти Максима и хлопать по спине. Нуралы Алип пихнул партнера коленом под зад.

Ранее появлялась информация о возможном уходе Глушенкова из «Зенита». Сообщалось, что игрок готов вернуться в «Локомотив», а также про интерес «Црвены Звезды».