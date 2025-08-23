Глушенков не праздновал гол «Махачкале». Хавбек «Зенита» пошел к центральному кругу, партнеры стали трясти его и хлопать по спине
Максим Глушенков не отпраздновал гол «Динамо» Махачкале.
Полузащитник «Зенита» отличился дальним ударом на 90-й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ (4:0). Он вышел на замену во втором тайме и перед голом отдал голевой пас. Это его первые результативные действия в сезоне.
Глушенков не стал отмечать гол, футболист спокойно отправился к центральному кругу. Встретившие его по пути партнеры – Вильмар Барриос и Арсен Адамов – начали трясти Максима и хлопать по спине. Нуралы Алип пихнул партнера коленом под зад.
Ранее появлялась информация о возможном уходе Глушенкова из «Зенита». Сообщалось, что игрок готов вернуться в «Локомотив», а также про интерес «Црвены Звезды».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
