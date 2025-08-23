  • Спортс
  • «Ахмат» обратился в ЭСК после удаления Садулаева в игре с «Оренбургом»: «Нет необходимости, чтобы такие судьи работали в РПЛ»
21

«Ахмат» обратился в ЭСК после удаления Садулаева в игре с «Оренбургом»: «Нет необходимости, чтобы такие судьи работали в РПЛ»

«Ахмат» обратился в ЭСК после удаления Лечи Садулаева в игре с «Оренбургом».

На 63-й минуте главный судья Владислав Целовальников показал красную карточку полузащитнику грозненцев Лечи Садулаеву за то, что тот схватил за горло толкнувшего его после борьбы за мяч Фахда Муфи.

«Некоторые люди и ответственные товарищи не должны мешать зрелищу под названием футбол, как это происходило в матче с «Оренбургом». Одно удаление было заслуженным, а второе не соответствовало ни духу игры, ни правилам, ничему! Я не вижу необходимости в том, чтобы такие судьи работали в РПЛ.

Мы уже отправили письмо в ЭСК по отмене карточки. Разговаривали со многими специалистами, работавшими в том числе ранее в судейском корпусе, – все удивлены. Первая красная карточка не вызывает претензий. По второй мы обратились в ЭСК», – сказал гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
ЭСК РФС
Ахмед Айдамиров
