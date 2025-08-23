Лапочкин об удалении Садулаева: «Слишком суровое наказание. У судьи каша в голове»

Сергей Лапочкин раскритиковал работу судьи матча РПЛ «Оренбург» – «Ахмат» (2:2).

Игру обслуживал арбитр Владислав Целовальников, удаливший двух игроков грозненского клуба.

— Почему Целовальников сразу не удалил Касинтуру?

— Он не видит очевидный момент. Не знаю, как Квеквескири остался живым после этого бандитского приема. Понятно, что Касинтура не хотел, но это жесточайший прием. И судья РПЛ обязан видеть этот момент, не для этого ВАР придумывался. Это очевиднейшая красная карточка, с которой судья должен бежать. Удивительно, почему арбитр РПЛ не показывает ее сразу.

— Второе удаление. Что за красная для Садулаева?

— Целовальников, наверное, решил, что это агрессивное поведение. Да, один спровоцировал, а другой схватил… По желтой карточке было бы достаточно. Тем более вторая красная в игре должна быть вообще необсуждаемая.

Каша в голове [у судьи]. Мне кажется, что это слишком суровое наказание для Садулаева. И что‑то мне подсказывает, что следующий тур он будет играть, — сказал экс‑арбитр ФИФА.