«Барса» уверена, что зарегистрирует Рэшфорда и Гарсию. Регистрация голкипера в приоритете, форвард доверяет клубу и надеется сыграть в 1-м туре Ла Лиги

В «Барселоне» уверены, что зарегистрируют Маркуса Рэшфорда и Жоана Гарсию.

Marca сообщает, что регистрация обоих игроков станет возможной благодаря уходу Иньиго Мартинеса в «Аль-Наср», а также длительному отсутствию Марка-Андре тер Стегена после перенесенной операции на спине. «Барселона» почти ежедневно посылает игрокам, ожидающим регистрации, обнадеживающие сообщения.

Приоритетом для «Барселоны» является регистрация в Ла Лиге Гарсии. Рэшфорд доверяет клубу и уверен, что сможет сыграть в 1-м туре Ла Лиги. Отмечается, что арендованный у «МЮ» форвард знал о возможных проблемах с регистрацией и сохраняет спокойствие, ожидая новостей от каталонского клуба.

В первом матче нового сезона «Барселона » сыграет на выезде с «Мальоркой». Игра пройдет в субботу, 16 августа.