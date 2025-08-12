«Барса» уверена, что зарегистрирует Рэшфорда и Гарсию. Регистрация голкипера в приоритете, форвард доверяет клубу и надеется сыграть в 1-м туре Ла Лиги
В «Барселоне» уверены, что зарегистрируют Маркуса Рэшфорда и Жоана Гарсию.
Marca сообщает, что регистрация обоих игроков станет возможной благодаря уходу Иньиго Мартинеса в «Аль-Наср», а также длительному отсутствию Марка-Андре тер Стегена после перенесенной операции на спине. «Барселона» почти ежедневно посылает игрокам, ожидающим регистрации, обнадеживающие сообщения.
Приоритетом для «Барселоны» является регистрация в Ла Лиге Гарсии. Рэшфорд доверяет клубу и уверен, что сможет сыграть в 1-м туре Ла Лиги. Отмечается, что арендованный у «МЮ» форвард знал о возможных проблемах с регистрацией и сохраняет спокойствие, ожидая новостей от каталонского клуба.
В первом матче нового сезона «Барселона» сыграет на выезде с «Мальоркой». Игра пройдет в субботу, 16 августа.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
