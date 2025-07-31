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Эффенберг о «Баварии» в ЛЧ: «Не считаю их фаворитами. Кейн и Нойер уйдут в 2026-м, вероятно – придется строить новую иерархию»

Штефан Эффенберг оценил шансы «Баварии» на победу в Лиге чемпионов.

«Я не считаю «Баварию» фаворитом».

Интересно, что будет происходить в Мюнхене в ближайшие пару лет. Что будет с Кейном? Вероятно, он покинет команду в 2026 году. Нойер тоже уйдет. Придется строить новую иерархию», – сказал бывший полузащитник «Баварии» в интервью Kicker.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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