  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Трамп о ЧМ-2026: «Могу сыграть – я очень хороший спортсмен и отлично выгляжу в шортах! Вижу, какие деньги зарабатывают футболисты»
47

Трамп о ЧМ-2026: «Могу сыграть – я очень хороший спортсмен и отлично выгляжу в шортах! Вижу, какие деньги зарабатывают футболисты»

Дональд Трамп пошутил о своем выступлении на чемпионате мира.

«Я могу сыграть. Вижу, какие деньги зарабатывают эти футболисты... Может, я попробую сыграть! Я очень хороший спортсмен!

И мой сын очень хороший спортсмен. Для футболиста он достаточно высокий – 6 футов 9 дюймов (почти 206 см – Спортс”). Довольно высокий, да?

Я могу надеть свои шорты – а я прекрасно выгляжу в шортах – и присоединиться к игре», – с улыбкой сказал президент США на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Неловкость дня: это лицо Инфантино, когда Трамп тряс перед ним фотографией с Путиным

Увольнять ли Семака?28455 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoДональд Трамп
ахахаха
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
Политика
logoСборная США по футболу
logoЧМ-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Инфантино передал Трампу Кубок мира: «Он только для победителей, а вы победитель». Президент США спросил, может ли оставить трофей: «Отлично будет смотреться у той стены»
46вчера, 19:55Видео
Трамп о приглашении Путина на ЧМ: «Он очень хочет присутствовать здесь. Он был очень уважителен ко мне и нашей стране, но не очень – к другим»
72вчера, 18:51Видео
Трамп может пригласить Путина на ЧМ-2026 – «в зависимости от того, как будут развиваться события»
65вчера, 17:43Видео
Главные новости
Шорт-лист «Зенита», героическая ничья «Ахмата», Трамп ждет Путина на ЧМ-2026, «Бавария» разбила «Лейпциг», победы «Челси» и «ПСЖ», успех России в шахматах и другие новости
14 минут назад
Кирьяков о словах президента «Сьона» про Миранчука: «Российские футболисты удивляются, что в топ-лигах нужно не только много бегать, но и работать. В этом разница в менталитете»
5сегодня, 03:03
Депутат Свищев о приглашении Путина Трампом на ЧМ: «Хороший знак и дипломатический ход. Сигнал для международных федераций, чтобы отношения с российским спортом возобновились и развивались»
2сегодня, 02:14
Гендиректор «Ахмата» о 2:2 с «Оренбургом»: «Награду лучшему на поле надо было дать судье и ВАР. Эту компанию надо отстранить»
5сегодня, 01:30
Джанни Инфантино: «Чем больше Трамп и Путин сходятся вместе, тем лучше для мира во всем мире. Чем больше обсуждений, тем выше шансы на хорошее соглашение»
53вчера, 22:05
Рио Фердинанд, Робби Кин и Джеймс Милнер – какой клуб АПЛ объединяет легенд?
вчера, 22:00Тесты и игры
Доннарумма вышел к фанатам «ПСЖ», скандировавшим его имя на «Парк-де-Пренс», и совершил круг почета после игры с «Анже». Голкипер покидает команду
48вчера, 21:59Фото
«Челси» разгромил «Вест Хэм» (5:1), первым пропустив на 6-й минуте
190вчера, 20:57
Чемпионат Англии. «Челси» разгромил «Вест Хэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом» в понедельник
141вчера, 20:56
«Интер» за 25 млн евро купил хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
7вчера, 20:52Фото
Ко всем новостям
Последние новости
18-летний Эстевао – самый молодой игрок с ассистом за «Челси» в АПЛ
2 минуты назад
«Зенит» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 16:15
121 минуту назад
Первая лига. «КАМАЗ» против «Уфы», «Торпедо» сыграет с «Ротором» в понедельник
31 минуту назад
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
46 минут назад
Лапочкин об удалении Садулаева: «Слишком суровое наказание. У судьи каша в голове»
256 минут назад
«Рубин» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
3сегодня, 03:13
«Спартак» разгромил «Зенит» (4:1) в женской Суперлиге и вышел на 1-е место
2сегодня, 02:48
Энрике об 1:0 с «Анже»: «Соперник очень хорошо оборонялся нижним блоком, и «ПСЖ» было тяжело. Благодаря игрокам не думал о качестве поля»
сегодня, 02:36
Компани о 6:0 с «Лейпцигом»: «Все прошло идеально. «Бавария» всегда хочет побеждать»
1сегодня, 02:02
Мареска о 5:1 с «Вест Хэмом»: «Челси» здорово отреагировал на пропущенный гол. Радует, что команда уверенно придерживалась плана на игру»
сегодня, 01:44