Трамп о ЧМ-2026: «Могу сыграть – я очень хороший спортсмен и отлично выгляжу в шортах! Вижу, какие деньги зарабатывают футболисты»
Дональд Трамп пошутил о своем выступлении на чемпионате мира.
«Я могу сыграть. Вижу, какие деньги зарабатывают эти футболисты... Может, я попробую сыграть! Я очень хороший спортсмен!
И мой сын очень хороший спортсмен. Для футболиста он достаточно высокий – 6 футов 9 дюймов (почти 206 см – Спортс”). Довольно высокий, да?
Я могу надеть свои шорты – а я прекрасно выгляжу в шортах – и присоединиться к игре», – с улыбкой сказал президент США на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино.
