«Астон Вилла» бесплатно отпустила Морено в «Жирону»

«Жирона» объявила о трансфере Алекса Морено.

32-летний защитник заключил с испанским клубом контракт, рассчитанный до лета 2027 года. «Астон Вилла » отпустила 32-летнего футболиста без компенсации, сообщает Marca.

Бирмингемцы купили Морено в 2023 году за 13,5 млн евро. В составе клуба АПЛ он провел в лиге 40 матчей и забил 2 гола. В минувшем сезоне Алекс играл за «Ноттингем Форест» на правах аренды.

Статистику защитника можно изучить здесь .

Фото: gironafc.cat