«Астон Вилла» бесплатно отпустила Морено в «Жирону»
«Жирона» объявила о трансфере Алекса Морено.
32-летний защитник заключил с испанским клубом контракт, рассчитанный до лета 2027 года. «Астон Вилла» отпустила 32-летнего футболиста без компенсации, сообщает Marca.
Бирмингемцы купили Морено в 2023 году за 13,5 млн евро. В составе клуба АПЛ он провел в лиге 40 матчей и забил 2 гола. В минувшем сезоне Алекс играл за «Ноттингем Форест» на правах аренды.
Статистику защитника можно изучить здесь.
Фото: gironafc.cat
