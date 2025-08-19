«Наполи» купил Мигеля Гутьерреса у «Жироны» за 18+2 млн евро

Мигель Гутьеррес стал игроком «Наполи».

Неаполитанский клуб объявил о подписании 24-летнего защитника «Жироны».

По информации The Athletic, сумма сделки составила 18 миллионов евро. Еще 2 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Ла Лиги Гутьеррес провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь .

Отметим, что «Реал Мадрид » имел право выкупить своего воспитанника у «Жироны», но не стал этого делать.

Изображение: x.com/sscnapoli