«Наполи» купил Мигеля Гутьерреса у «Жироны» за 18+2 млн евро
Мигель Гутьеррес стал игроком «Наполи».
Неаполитанский клуб объявил о подписании 24-летнего защитника «Жироны».
По информации The Athletic, сумма сделки составила 18 миллионов евро. Еще 2 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Ла Лиги Гутьеррес провел 29 матчей, отличившись 1 голом и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Отметим, что «Реал Мадрид» имел право выкупить своего воспитанника у «Жироны», но не стал этого делать.
