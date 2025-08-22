Депутат Журова: «Понятно, что американцы не могут допустить сборную России в состав участников ЧМ по футболу, как бы им этого ни хотелось»

Журова считает, что в этом году возможны подвижки в допуске российских атлетов.

15 августа на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Сегодня Трамп заявил, что может пригласить Путина на чемпионат мира по футболу-2026 – «в зависимости от того, как будут развиваться события».

«В сентябре будет исполком Международного олимпийского комитета, я думаю, новый президент МОК (Кирсти Ковентри) и члены исполкома будут следить за тем, что происходит, и анализировать это. Посмотрим, сможет ли Ковентри убедить членов исполкома МОК.

Мне казалось, что какие-то подвижки могут быть, допустим, полумеры – например, они могли бы допустить игровые виды. Все равно в них мы уже мимо Олимпиады. И понятно, что американцы не могут допустить сборную России в состав участников чемпионата мира по футболу, как бы им, может быть, этого ни хотелось.

Может быть, что-то расширят в российском представительстве в зимних видах на Олимпиаде или снизят влияние фильтров, которые они напридумывали», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

