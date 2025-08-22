  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Депутат Журова об отстранении Игоря Григоренко за допинг: «Как он будет оправдываться? Когда проходит 10 лет, что-то доказать нереально. Ситуация, как с изнасилованиями»
19

Депутат Журова об отстранении Игоря Григоренко за допинг: «Как он будет оправдываться? Когда проходит 10 лет, что-то доказать нереально. Ситуация, как с изнасилованиями»

Светлана Журова прокомментировала отстранение Игоря Григоренко за допинг.

Ранее появилась информация о том, что бывший хоккеист был отстранен ИИХФ от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Там фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

Григоренко завершил игровую карьеру в сезоне-2017/18 и сейчас занимает пост генерального директора «Сочи». Отмечалось, что из-за дисквалификации функционер будет вынужден уйти в отставку.

«Это неправильно, что через 10 лет кто-то начинает говорить, что спортсмен что-то скрыл. Было или не было – доказать невозможно. Главное, что оправдаться тоже не получится.

Как Григоренко будет оправдываться, что он ничего не скрывал? В моменте, когда проба взята недавно – это сделать можно. Есть свидетели, начинаются разбирательства. Но когда проходит 10 лет, то что-то доказать нереально. Ситуация, как с изнасилованиями.

Пока мы полноценно не вернемся в WADA, у России не будет права голоса. После возвращения мы можем начать что-то требовать и диктовать условия. Если уйдем от них окончательно, то в международных соревнованиях мы не сможем принять участие. Ни в футболе, ни в хоккее, ни в коньках.

Григоренко наверняка подаст в суд. Для меня действия WADA в моменты, когда информаторы просто говорят: «Я видел, что кто-то что-то принимал» – это вообще не работает. Потому что ты можешь так сказать за деньги, из политических убеждений, потому что не любишь русских, тебе просто что-то не нравится. Такие показания можно дать на любого.

Должен быть предмет и действительно положительная проба, тогда да, спокойно можно верить. У Григоренко не безвыходная ситуация», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

КХЛ о дисквалификации Игоря Григоренко за допинг: «Лига даст правовую оценку ситуации и позднее выступит с заявлением»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoИгорь Григоренко
logoКХЛ
logoСветлана Журова
logoдопинг
logoИИХФ
logoСочи
Политика
logoСоветский спорт
logoWADA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ о дисквалификации Игоря Григоренко за допинг: «Лига даст правовую оценку ситуации и позднее выступит с заявлением»
2вчера, 13:44
ИИХФ отстранила Игоря Григоренко от работы в спорте на 4 года из-за допинга. Ему придется уйти с поста гендиректора «Сочи» («Советский спорт»)
14вчера, 07:40
Крикунов о предложении возглавить «Сочи»: «Менял крышу у себя дома – поднимаю трубку, а там новый гендиректор клуба. По ходу разговора уже согласился»
1912 августа, 07:39
Главные новости
Фонбет Кубок Блинова. «Сибирь» сыграет с «Северсталью», «Авангард» против «Локомотива»
3 минуты назад
Аскаров – 3-й в списке лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии сайта НХЛ, Миса – 1-й, Чернышов – 4-й
40 минут назад
НХЛ начала процесс выбора городов в Северной Америке и Европе, где пройдут матчи Кубка мира-2028: «Интерес очень и очень высокий. Мы успешно продвигаемся вперед»
55 минут назад
Боб Хартли: «Лучше двадцать Радуловых и Суриных, чем один равнодушный игрок. Я люблю эмоциональных хоккеистов, а ленивых терпеть не могу»
4вчера, 21:52
Глава Самарской области о «Ладе»: «Наша задача – вернуть клубу былые мощь, силу и успех, для этого мы создаем необходимые условия. Ждем от команды полной самоотдачи и ярких побед»
6вчера, 21:34
Филатов о нынешней молодежи: «Они считают калории, а мы считали три пива или шесть. Разница между тем, в каких реалиях росли ребята 90-го года и это поколение – небо и земля»
5вчера, 21:14
«Флорида» подписала контракт с Канином на год и 775 тысяч долларов
3вчера, 20:52
Вячеслав Фетисов: «Уровень учителей – один из приоритетов государства. Президент уделяет этому особое внимание, в том числе созданию самой современной системы образования»
35вчера, 20:41
Мэттью Ткачак перенес операцию и пропустит начало сезона (Дэвид Паньотта)
4вчера, 20:28
Овечкин о джерси с дальневосточным леопардом: «Это самая большая и редкая кошка в мире. «Динамо» проведет матч в поддержку этого исчезающего вида в сентябре»
9вчера, 20:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Коромыслов о матче «Трактора» и «Челмета» (1:1): «Не ожидали, что в первые 10 минут будет такая бойня. Парни из фарма хотели доказывать, их не за что осуждать»
30 минут назад
Нюландер об уходе Марнера из «Торонто»: «Не считаю, что он заранее думал об этом. Я рад за него, Митч сам выбрал, куда идти»
сегодня, 03:15
Джереми Руа о русской кухне: «Больше всего нравятся пельмени и блины, люблю борщ. А вот холодец и селедка под шубой не для меня»
2вчера, 21:58
Джереми Руа о рекорде Овечкина: «Не думаю, что он будет побит в ближайшее время. А если Ови продолжит в том же духе, возможно, он не будет побит никогда»
1вчера, 20:58
Агент Дыняка об «Ак Барсе»: «Новый контракт еще не обсуждали, впереди целый сезон. Уверен, что переговоры будут хорошими, клуб умеет ценить своих хоккеистов»
вчера, 20:51
Конюшков об игре «Торпедо» в новом сезоне: «Кайфуем от атакующего хоккея, но порой правила диктуют соперники. Отрабатывали схему 1-3-1, это тоже нужно уметь»
вчера, 19:57
Фредрик Клаэссон: «Выбрал «Динамо», потому что мне сделали лучшее предложение, чем «Спартак». Я много играл против бело-голубых, это всегда было непросто»
2вчера, 19:37
Гендиректор «Динамо»: «Комтуа любит Москву, нашу страну, в которой он играет. Думаю, Максим счастлив в клубе»
вчера, 18:33
Агент Мерфи о переговорах со СКА: «Все прошло достаточно просто. У нас были свои идея и цена. В клубе это прекрасно понимали – общий язык нашли быстро»
вчера, 18:25
Мама Овечкина хочет, чтобы он вернулся в Россию по окончании карьеры: «Конечно, а где ему еще жить? Здесь его дом, его жизнь, а там работа»
1вчера, 18:10