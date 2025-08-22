Депутат Журова об отстранении Игоря Григоренко за допинг: «Как он будет оправдываться? Когда проходит 10 лет, что-то доказать нереально. Ситуация, как с изнасилованиями»

Светлана Журова прокомментировала отстранение Игоря Григоренко за допинг.

Ранее появилась информация о том, что бывший хоккеист был отстранен ИИХФ от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Там фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

Григоренко завершил игровую карьеру в сезоне-2017/18 и сейчас занимает пост генерального директора «Сочи ». Отмечалось, что из-за дисквалификации функционер будет вынужден уйти в отставку.

«Это неправильно, что через 10 лет кто-то начинает говорить, что спортсмен что-то скрыл. Было или не было – доказать невозможно. Главное, что оправдаться тоже не получится.

Как Григоренко будет оправдываться, что он ничего не скрывал? В моменте, когда проба взята недавно – это сделать можно. Есть свидетели, начинаются разбирательства. Но когда проходит 10 лет, то что-то доказать нереально. Ситуация, как с изнасилованиями.

Пока мы полноценно не вернемся в WADA, у России не будет права голоса. После возвращения мы можем начать что-то требовать и диктовать условия. Если уйдем от них окончательно, то в международных соревнованиях мы не сможем принять участие. Ни в футболе, ни в хоккее, ни в коньках.

Григоренко наверняка подаст в суд. Для меня действия WADA в моменты, когда информаторы просто говорят: «Я видел, что кто-то что-то принимал» – это вообще не работает. Потому что ты можешь так сказать за деньги, из политических убеждений, потому что не любишь русских, тебе просто что-то не нравится. Такие показания можно дать на любого.

Должен быть предмет и действительно положительная проба, тогда да, спокойно можно верить. У Григоренко не безвыходная ситуация», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

КХЛ о дисквалификации Игоря Григоренко за допинг: «Лига даст правовую оценку ситуации и позднее выступит с заявлением»