Анчелотти о сборной Италии: «Кризис поколения. У нас нет выдающихся нападающих, как Вьери, Тотти, Дель Пьеро или Индзаги. Сложно найти талантливых полузащитников»

Карло Анчелотти считает, что сборная Италии переживает поколенческий кризис.

Итальянского специалиста спросили о причинах результатов итальянской команды, не попавшей на два последних чемпионата мира и неудачно выступившей на Евро-2024 .

«Это кризис поколения. У нас нет таких выдающихся нападающих, как Вьери , Тотти , Дель Пьеро или Индзаги .

Мы хорошо позиционируем себя в обороне, но в полузащите нам сложно найти по-настоящему талантливых игроков», – сказал главный тренер сборной Бразилии.

Анчелотти о ситуации Доннаруммы в «ПСЖ»: «Энрике нужен голкипер, играющий ногами. У меня другое мнение. Мне нравятся вратари, которые хорошо играют руками, как Аллисон»