Анчелотти о сборной Италии: «Кризис поколения. У нас нет выдающихся нападающих, как Вьери, Тотти, Дель Пьеро или Индзаги. Сложно найти талантливых полузащитников»
Карло Анчелотти считает, что сборная Италии переживает поколенческий кризис.
Итальянского специалиста спросили о причинах результатов итальянской команды, не попавшей на два последних чемпионата мира и неудачно выступившей на Евро-2024.
«Это кризис поколения. У нас нет таких выдающихся нападающих, как Вьери, Тотти, Дель Пьеро или Индзаги.
Мы хорошо позиционируем себя в обороне, но в полузащите нам сложно найти по-настоящему талантливых игроков», – сказал главный тренер сборной Бразилии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Il Giornale
