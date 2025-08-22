Тарасова об отстранении российских спортсменов: «Эта ерунда пройдет. Только она многим стоит судьбы, потому что года не повторяются»

Тарасова ответила на вопрос, верит ли в скорое возвращение спортсменов с флагом.

– Сегодня День государственного флага РФ. Верите в скорое возвращение наших спортсменов с флагом и гимном?

– У меня такая профессия, и я всю жизнь должна была верить. Конечно, эта ерунда пройдет. Только она многим стоит судьбы, потому что года не повторяются. Спортивные года очень короткие. А они твари безобразные! – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.