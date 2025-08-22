  • Спортс
Тюкавин об Овечкине: «Гордимся, что Ови приходит на матчи «Динамо» поддержать нас. Никогда не забудем его гол за футбольный клуб. Легенда, великий во всем! Равняемся на тебя!»

Константин Тюкавин от лица «Динамо» поздравил Александра Овечкина с рекордом.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

Сегодня на «ВТБ-Арене» чествовали российского нападающего «Вашингтона». Под своды домашнего стадиона хоккейного «Динамо» подняли стяг с фотографией Овечкина, а самому игроку вручили золотую клюшку.

«Футбольный клуб «Динамо» рад присоединиться к чествованию Александра Овечкина и еще раз поздравить лучшего хоккеиста мира с его великим достижением. Мы все болели за динамовского воспитанника, верили, что он побьет рекорд Гретцки и забросит 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ.

Гордимся, что Ови приходит на наши матчи поддержать нас и на трибуне, и в раздевалке. Мы никогда не забудем его гол за футбольный клуб. Легенда! Великий во всем! Равняемся на тебя!» – сказал футболист «Динамо» Константин Тюкавин.

Напомним, Александр Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Динамо»
