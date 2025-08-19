Дмитрий Васильев: «Встреча Путина и Трампа может послужить позитивным сигналом для МОК, который сильно зависим политически»

Васильев считает, что встреча глав РФ и США послужит позитивным сигналом для МОК.

«Путин и Трамп задали позитивный тренд на улучшение отношений, в том числе и в спорте. Их встреча и ее позитивные итоги – это руководство к действию для всех сомневающихся и колеблющихся.

Обе стороны были удовлетворены встречей, что открывает возможности для более тесного диалога и сотрудничества, включая спорт. Встреча Путина и Трампа может послужить позитивным сигналом для Международного олимпийского комитета, который сильно зависим политически.

В Европе сейчас считывают действия Путина и Трампа и пытаются понять, что делать дальше. Совершенно очевидно, что надо делать дальше – налаживать отношения, отменять санкции и возвращать российских спортсменов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев .

МОК следит за переговорами Путина и Трампа. А разве хартия не призывает быть вне политики?