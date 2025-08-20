  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» предложит около 60 млн фунтов за Эзе. Столько же готов заплатить «Тоттенхэм»
29

«Арсенал» предложит около 60 млн фунтов за Эзе. Столько же готов заплатить «Тоттенхэм»

«Арсенал» собирается сделать «Кристал Пэлас» предложение о трансфере Эберечи Эзе.

По данным BBC, «канониры» предложат «орлам» за вингера около 60 млн фунтов. Сообщалось, что переход за такую же сумму согласовал «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Эзе забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 34 играх в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoЭберечи Эзе
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
logoТоттенхэм
logoАрсенал
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
