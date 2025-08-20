«Арсенал» предложит около 60 млн фунтов за Эзе. Столько же готов заплатить «Тоттенхэм»
«Арсенал» собирается сделать «Кристал Пэлас» предложение о трансфере Эберечи Эзе.
По данным BBC, «канониры» предложат «орлам» за вингера около 60 млн фунтов. Сообщалось, что переход за такую же сумму согласовал «Тоттенхэм».
В минувшем сезоне Эзе забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 34 играх в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Увольнять ли Семака?12115 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости