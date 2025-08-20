«Арсенал» предложит около 60 млн фунтов за Эзе. Столько же готов заплатить «Тоттенхэм»

«Арсенал» собирается сделать «Кристал Пэлас» предложение о трансфере Эберечи Эзе.

По данным BBC, «канониры» предложат «орлам» за вингера около 60 млн фунтов. Сообщалось , что переход за такую же сумму согласовал «Тоттенхэм ».

В минувшем сезоне Эзе забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 34 играх в АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .