«Арсенал» начал переговоры по Эзэ на фоне травмы Хавертца. Хавбек предпочитает «канониров» «Тоттенхэму» (The Athletic)
Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» согласовал трансфер Эзе за 60 млн фунтов, но «Кристал Пэлас» не отпустит полузащитника, пока не найдут ему замену.
Вместе с тем «Арсенал» сделал предложение Эзе, и игрок хочет перейти к лондонцам, сообщает The Athletic.
Переговоры по полузащитнику велись в последние дни с «Тоттенхэмом», но интерес «канониров» к нему не ослабевает. Сейчас клубы обсуждают потенциальный трансфер после травмы колена, полученной Каем Хавертцем.
«Тоттенхэм» сегодня согласовал условия сделки с «Пэлас» и игроком, но готов переключиться на других кандидатов, если Эзе выберет «Арсенал».
«Пэлас» не стал заключать сделку, поскольку хотел, чтобы 27-летний игрок был доступен для матча плей-офф Лиги конференции с «Фредрикстадом» в четверг. «Арсенал» заявил о готовности выполнить необходимые условия, учитывая позицию хавбека.