«Арсенал» начал переговоры по Эзэ на фоне травмы Хавертца. Хавбек предпочитает «канониров» «Тоттенхэму» (The Athletic)

Эберечи Эзе предпочитает перейти в «Арсенал».

Ранее появилась информация , что «Тоттенхэм» согласовал трансфер Эзе за 60 млн фунтов, но «Кристал Пэлас » не отпустит полузащитника, пока не найдут ему замену.

Вместе с тем «Арсенал » сделал предложение Эзе, и игрок хочет перейти к лондонцам, сообщает The Athletic.

Переговоры по полузащитнику велись в последние дни с «Тоттенхэмом », но интерес «канониров» к нему не ослабевает. Сейчас клубы обсуждают потенциальный трансфер после травмы колена, полученной Каем Хавертцем .

«Тоттенхэм» сегодня согласовал условия сделки с «Пэлас» и игроком, но готов переключиться на других кандидатов, если Эзе выберет «Арсенал».

«Пэлас» не стал заключать сделку, поскольку хотел, чтобы 27-летний игрок был доступен для матча плей-офф Лиги конференции с «Фредрикстадом » в четверг. «Арсенал» заявил о готовности выполнить необходимые условия, учитывая позицию хавбека.