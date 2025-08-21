Галлас о трансфере Эзе: «В «Арсенале» больше шансов на трофеи, чем в «Тоттенхэме». Вопрос в том, хочет ли он играть каждую неделю или завоевать больше титулов?»

Вильям Галлас оценил решение Эберечи Эзе перейти в «Арсенал».

Вчера стало известно , что «канониры» пришли к принципиальному соглашению с «Кристал Пэлас » о трансфере вингера примерно за 68 млн фунтов. Сообщалось, что переход за такую же сумму согласовал «Тоттенхэм», но игрок сделал выбор в пользу «Арсенала».

«В этой ситуации всегда один и тот же вопрос. Чего на самом деле хочет игрок? Знаете, он попытается понять, что ему выгоднее. Все дело в деньгах и в том, будет ли у него достаточно времени, достаточно игровых минут.

На месте Эзе вы не захотите уходить из «Кристал Пэлас», где вы были основным игроком, в один из крупнейших клубов, если не будете много играть. Вы не захотите присоединиться к клубу и разочароваться из-за своих игровых минут.

Эзе попытается найти оптимальное для себя решение. Даже если «Тоттенхэм » выиграл Лигу Европы в прошлом году, вероятно, в «Арсенале» больше шансов выиграть трофеи в ближайшие несколько лет.

«Арсенал» был близок к победе в Лиге чемпионов в прошлом году, но затем они столкнулись с «ПСЖ » и совершили ошибку – не воспользовались своим шансом и были наказаны. Так что все зависит от того, как он видит свою карьеру. Хочет ли он играть каждую неделю или хочет завоевать больше трофеев?» – сказал Gambling Zone экс-защитник «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Челси».