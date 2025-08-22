«Динамо» в кризисе. Карпин еще не нашел общий язык с игроками. В периферии это сделать проще, чем в статусной команде». Силкин о бело-голубых

Сергей Силкин считает, что «Динамо» находится в кризисе.

После 5 туров московский клуб под руководством тренера Валерия Карпина занимает в РПЛ 11-е место.

«У Карпина не все так просто в «Динамо», ему сложно найти взаимопонимание. В периферии, наверное, это сделать проще, чем в статусной команде. Мне кажется, что Карпин еще не нашел общий язык с футболистами.

Очевидно, что бело‑голубые сейчас в кризисе: разгромно проигрывают «Краснодару» в Кубке, а затем — ЦСКА. И это все дома», — сказал бывший тренер «Динамо».