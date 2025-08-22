Пиняев о том, считает ли себя патриотом России: «Я люблю свою страну, чувствую себя в ней отлично. Даже не могу представить себе, что не являюсь патриотом»
Сергей Пиняев рассказал, что является патриотом России.
«Считаю ли я себя патриотом России? У всех это понятие разное. Я люблю свою страну, чувствую себя в ней отлично, представляю сборную России по футболу.
Я счастлив, что у меня есть такая возможность. По этому можно судить, насколько я патриот. Даже не могу представить себе, что не являюсь патриотом своей страны», – сказал полузащитник «Локомотива» в рамках проекта FONBASE.
