  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пиняев о проблемах Глушенкова в «Зените»: «Мастерство Максима от него никуда не денется, просто нужно время. Он стал лидером команды за первые месяцы»
8

Пиняев о проблемах Глушенкова в «Зените»: «Мастерство Максима от него никуда не денется, просто нужно время. Он стал лидером команды за первые месяцы»

Сергей Пиняев ответил на вопрос о проблемах Максима Глушенкова в «Зените».

– Нет ли ощущения, что Максим Глушенков совершил ошибку, уйдя в «Зенит»?

– Не знаю, спрашивать надо у самого Макса. Он уже забил много голов за новую команду, несмотря на то, что не так долго в клубе. За первые месяцы он стал лидером «Зенита».

Мастерство Максима от него никуда не денется, просто нужно время. Когда оно пройдет, все снова в этом убедятся, – сказал полузащитник «Локомотива» в рамках проекта FONBASE.

Увольнять ли Семака?19596 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoСергей Пиняев
logoМаксим Глушенков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Сперцян прекратил сотрудничество с Пиментой, занимавшейся подбором вариантов в Европе, еще зимой. «Бирмингем», как и «Саутгемптон», интересовался хавбеком «Краснодара»
17 минут назад
Штиллер интересен «МЮ». Клуб решает, стоит ли подписывать еще одного хавбека до закрытия трансферного окна
619 минут назад
Вендел снова интересен «Аль-Иттихаду». Клуб Бензема хочет усилить полузащиту после поражения от «Аль-Насра» в Суперкубке (Al Riyadh)
1333 минуты назад
«Васко да Гама» договорился с «Зенитом» об аренде Ренана с правом выкупа. Защитник прибудет в Бразилию до конца недели (ESPN Brasil)
12сегодня, 17:26
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
сегодня, 17:00Тесты и игры
Мама Рабьо о стычке Адриена с Роу: «Не верю в «неслыханную жестокость», никто не попал в больницу, не было ни сломанных носов, ни разбитых губ. Удивляет, что никто не вмешался»
14сегодня, 16:56
Берарди и «Сассуоло» продлили контракт до 2029 года. У вингера за 400 матчей 148 голов и 110 ассистов – он лучший бомбардир в истории клуба
16сегодня, 16:52Фото
Президент Чили о беспорядках на матче «Индепендьенте» – «Универсидад»: «Недопустимое линчевание чилийцев. Насилию нет оправдания, мы защитим права наших граждан»
3сегодня, 16:43
Антон Миранчук будет играть под 21-м номером в «Динамо» (Metaratings)
28сегодня, 16:37
1,5 млн долларов – новый трансферный рекорд в женском футболе. «Орландо Прайд» купил вингера Жаклин Овалье у «Тигрес»
22сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Лусиано о 9-м месте «Зенита» в РПЛ: «Не привыкли к этому. Наша задача – оставить неудачи в прошлом и показать, почему мы являемся большим клубом»
110 минут назад
Медведев о Ренане и «Васко да Гама»: «Достигнуты договоренности о платной аренде игрока с опционом на выкуп определенной доли прав»
26 минут назад
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» принимает «Райо Вальекано», «Шахтер» играет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»
429 минут назадLive
Набабкин о ЦСКА: «Челестини ставит интересный футбол, он приносит плоды. Это уже полностью его команда – никакого багажа Николича нет»
133 минуты назад
Защитник «Лилля» Туре порвал «кресты» в матче 1-го тура Лиги 1. Он может пропустить остаток сезона
139 минут назад
«Боруссия» согласовала контракт с Фабиу Силвой из «Вулвс» и может арендовать Ансельмино у «Челси»
51 минуту назад
«Марсель» за 19,5 млн евро продает «Болонье» Роу, подравшегося с Рабьо
8сегодня, 17:26
Вратарь «Леон Сатурна» Русанов отразил 3 удара в серии пенальти с «Авангардом» в FONBET Кубке России: «Пенальти во многом лотерея, в моменте полагался и на интуицию»
2сегодня, 17:23
Капитан «Балтики» Мендель выбыл минимум на 6 недель. Хавбек получил перелом пятой плюсневой кости в игре с «Локо»
2сегодня, 17:12
«Парма» сделала предложение «Фиорентине» по Бельтрану. Форвард интересен ЦСКА
5сегодня, 17:04