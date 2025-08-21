Пиняев о проблемах Глушенкова в «Зените»: «Мастерство Максима от него никуда не денется, просто нужно время. Он стал лидером команды за первые месяцы»

Сергей Пиняев ответил на вопрос о проблемах Максима Глушенкова в «Зените».

– Нет ли ощущения, что Максим Глушенков совершил ошибку, уйдя в «Зенит»?

– Не знаю, спрашивать надо у самого Макса. Он уже забил много голов за новую команду, несмотря на то, что не так долго в клубе. За первые месяцы он стал лидером «Зенита».

Мастерство Максима от него никуда не денется, просто нужно время. Когда оно пройдет, все снова в этом убедятся, – сказал полузащитник «Локомотива » в рамках проекта FONBASE .