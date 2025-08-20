Пиняев о Европе: «Если скажут, что я второй-третий номер – никуда не поеду. Если есть предложение от суперклуба, точно есть и от других, где предлагают больше времени»
Сергей Пиняев не поедет в европейский клуб, если не будет основным игроком.
– Ты говорил, что не готов ехать в европейский клуб, где тебя не видят основным игроком. Близок ли тебе путь Матвея Сафонова в «ПСЖ»?
– Он же провел 8 или 9 матчей в Лиге 1. Он ехал, зная, что будет конкурировать с Доннаруммой и получать игровые минуты.
Если мне заведомо скажут, что я второй или третий номер и меня не собираются рассматривать как основного, я никуда не поеду.
– Даже в суперклуб?
– Если есть предложение от суперклуба, точно есть и от других клубов, в которых предлагают больше игровых минут, – сказал вингер «Локомотива».
Увольнять ли Семака?236 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости