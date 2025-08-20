Пиняев об ужесточении лимита: «Я вписываюсь, «Локомотив» не переживает, что будут проблемы. Конкуренция будет настоящей, надеюсь – российские футболисты ведь бывают сильными»

Сергей Пиняев считает, что у него не будет проблем после ужесточения лимита.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«В новый лимит я вписываюсь. Мы об этом не переживаем, у нас этот вопрос никак не обсуждался. Из этого можно сделать вывод, что «Локомотив» на правильном пути. Мы не волнуемся, что у нас могут быть какие-то проблемы в будущем.

По этому вопросы есть много мнений, и никто не знает, как будет лучше. Поживем – увидим. Кто-то уже говорил, что сильные футболисты должны прогрессировать в конкурентных условиях. Конкуренция не должна быть искусственной. Надеюсь, при новом лимите ее и не будет, а будет настоящая. Российские футболисты ведь бывают сильными. Они могут конкурировать между собой и прогрессировать на фоне друг друга», – сказал полузащитник «Локомотива ».