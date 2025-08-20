  • Спортс
  Пиняев о слухах про конфликты Глушенкова в «Зените»: «Не читайте советских газет. Может быть не лучший период, но Макс сильный футболист»
6

Пиняев о слухах про конфликты Глушенкова в «Зените»: «Не читайте советских газет. Может быть не лучший период, но Макс сильный футболист»

Сергей Пиняев высказался о ситуации Максима Глушенкова в «Зените».

В последних двух матчах РПЛ хавбек сине-бело-голубых оставался в запасе.

— Много сейчас пишут про Глушенкова, про его форму, конфликты в «Зените» и так далее. Что думаешь об этом? 

— Мы с Максом общаемся. Я его поддерживаю. По поводу слухов могу так сказать: не читайте советских газет. Что касается не лучшего периода в карьере, то все мы зависим от футбола, хотим играть и быть полезными. Бывает такое, что может быть не лучший период. Но Макс сильный футболист.

Все знают, что он один из лучших футболистов с русским паспортом. Его мастерство никогда и никуда от него не денется. Будем надеяться, что он будет получать нужные минуты на поле. И я уверен, что рано или поздно он заставит тех людей, которые про него сейчас пишут и разносят слухи, снова вдохновляться своей игрой и писать только про его голы и передачи, — сказал вингер«Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoМаксим Глушенков
logoСергей Пиняев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
