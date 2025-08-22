Генич о Соболеве: «Стал мемом, создалось ощущение, что он Буратино. На самом деле это высококлассный игрок. Бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Сергеева?»

Константин Генич высказался касательно игры Александра Соболева.

В нынешнем сезоне нападающий «Зенита» забил 2 гола в 4 матчах Мир РПЛ .

«Еще в прошлом сезоне говорил, что Соболев будет получать игровое время и свои 5-7 голов важных за «Зенит » забьет.

Он был игроком сборной, забивал такое количество голов за «Спартак», он не мог разучиться играть.

Просто Саша в какой-то момент стал мемом для болельщиков и если прочитать тех, кто его травит, создается ощущение, что он вообще Буратино. А на самом деле это высококлассный игрок, который может сделать гол из ничего.

Да, у него бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Сергеева их нет?

Но у нас слишком легко в мемную историю попасть и потом достаточно сложно из нее выйти», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич .