  Мама Рабьо об отстранении Адриена: «Думала, что хуже всего было в «ПСЖ», но я ошибалась. Если он пропустит сезон, это будет катастрофой»
43

Мама Рабьо об отстранении Адриена: «Думала, что хуже всего было в «ПСЖ», но я ошибалась. Если он пропустит сезон, это будет катастрофой»

Мама и агент Адриена Рабьо высказалась об отстранении хавбека «Марселя».

Между Рабьо и Джонатаном Роу произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в 1-м туре Лиги 1. Оба футболиста были отстранены от команды и выставлены на трансфер.

«Когда я узнала о его отстранении, меня словно обухом по голове ударили. Это не могло быть из-за стычки. Мне не по себе, ведь он так много сделал для «Марселя», а с ним так поступают… Адриен не злится, но очень разочарован. Де Дзерби (тренер «Марселя» – Спортс”) говорит о предательстве, но если кого и предали, то Адриена.

Я не ожидала, что такое случится. Я думала, что хуже всего было в «ПСЖ», но я ошибалась. Если он пропустит сезон, это будет катастрофой. Мы уже это проходили и не хотим, чтобы это повторилось», – сказала Вероник Рабьо в эфире RTL.

🔥 Подробности марсельского бардака: Оказывается, Рабьо пытался разнять Роу и Рульи, но сам ввязался в конфликт – завязалась 10-минутная драка по «уличным правилам» 🤼‍♂️. От стресса в обморок упал 17-летний игрок 😳

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
