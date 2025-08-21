Мама Рабьо о «Марселе»: «Такого игрока, как Адриен, нельзя выгнать за ссору в раздевалке. В мире футбола все лгут, все упирается в деньги»

Мама Адриена Рабьо обвинила во лжи руководство «Марселя».

Между Рабьо и Джонатаном Роу произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Оба футболиста были отстранены от команды и выставлены на трансфер.

«Такого игрока, как Адриен , нельзя выгнать из команды из-за ссоры в раздевалке. В мире футбола все лгут, и все знают, что все лгут. Конечно, они лгут. В мире футбола все так или иначе упирается в деньги. Когда вы не знаете, что происходит, это вопрос стоящих на кону денег.

Мне жаль его после всего, что он сделал, чтобы перейти в «Марсель », и после всех проблем, с которыми он столкнулся в прошлом году. Он сказал, что хочет остаться, потому что хочет играть в Лиге чемпионов», – сказала Вероник Рабьо.

Президент «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Что-то неслыханное, жестокое, агрессивное, переходящее все границы. Ни я, ни Де Дзерби с Бенатия не видели ничего подобного в раздевалке»

Рабьо пытался успокоить ссорившихся Рульи и Роу, но сам первым ударил Джонатана. Когда их разняли, англичанин нанес Адриену удар сзади и драка возобновилась (Ромен Молина)

Мама Рабьо о стычке Адриена с Роу: «Не верю в «неслыханную жестокость», никто не попал в больницу, не было ни сломанных носов, ни разбитых губ. Удивляет, что никто не вмешался»