Мама Рабьо о боссах «Марселя»: «Они не на своем месте, их поглотила собственная гордыня. Решения из ниоткуда дестабилизируют команду»
Мама Адриена Рабьо в резкой форме раскритиковала руководство «Марселя».
Между Рабьо и Джонатаном Роу произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Оба футболиста были отстранены от команды и выставлены на трансфер.
«Принятие подобного решения совершенно из ниоткуда также ставит команду в трудное положение, дестабилизирует ее.
Я действительно думаю, что президент [Пабло Лонгория] и спортивный директор [Медхи Бенатия] слишком много на себя берут. Я считаю, что они находятся не на своем месте, что они не подходят для этой должности и что их поглотила собственная гордыня и непомерное эго, они не способны контролировать свои эмоции», – сказала Вероник Рабьо.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RTL
