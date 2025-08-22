Мама Рабьо о боссах «Марселя»: «Они не на своем месте, их поглотила собственная гордыня. Решения из ниоткуда дестабилизируют команду»

Мама Адриена Рабьо в резкой форме раскритиковала руководство «Марселя».

Между Рабьо и Джонатаном Роу произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Оба футболиста были отстранены от команды и выставлены на трансфер.

«Принятие подобного решения совершенно из ниоткуда также ставит команду в трудное положение, дестабилизирует ее.

Я действительно думаю, что президент [Пабло Лонгория] и спортивный директор [Медхи Бенатия ] слишком много на себя берут. Я считаю, что они находятся не на своем месте, что они не подходят для этой должности и что их поглотила собственная гордыня и непомерное эго, они не способны контролировать свои эмоции», – сказала Вероник Рабьо.