🔥 Подробности марсельского бардака: Оказывается, Рабьо пытался разнять Роу и Рульи, но сам ввязался в конфликт – завязалась 10-минутная драка по «уличным правилам» 🤼♂️. От стресса в обморок упал 17-летний игрок 😳
Вчера мы писали о серьезном конфликте в «Марселе», который, судя по всему, оставит без работы Адриена Рабьо и Джонатана Роу.
Журналист Ромэйн Молина раскрывает некоторые подробности:
Голкипер «Марселя» Херонимо Рульи стал первым, у кого появились претензии к Роу. Вратарь много ругался и оскорблял партнера по команде на испанском языке;
Рабьо вмешался, попытавшись успокоить ситуацию. Но потом завязалась 10-минутная «уличная драка», разделившаяся на два «раунда»;
Рабьо ударил Роу первым;
Роу ударил в ответ, после этого вмешалась охрана;
Во время конфликта 17-летний Дэррил Баколя упал в обморок. Вероятно, из-за стресса;
Когда Роу и Рабьо разняли, они продолжали громко друг друга оскорблять;
Клуб расстроен, поскольку ни одна из сторон не извинилась в течение 48 часов после инцидента.
А теперь представьте, что вы это тренируете.
Так. Про первый раунд было понятно. Вратарь оскорблял игрока. Другой игрок полез разнимать, но в итоге дал леща оскробленному. Этот не стал терпеть и двинул в ответ. И какая-то плакса упала в обморок.
Что там насчёт "второго раунда"?