🔥 Подробности марсельского бардака: Оказывается, Рабьо пытался разнять Роу и Рульи, но сам ввязался в конфликт – завязалась 10-минутная драка по «уличным правилам» 🤼‍♂️. От стресса в обморок упал 17-летний игрок 😳

Вчера мы писали о серьезном конфликте в «Марселе», который, судя по всему, оставит без работы Адриена Рабьо и Джонатана Роу.

Журналист Ромэйн Молина раскрывает некоторые подробности:

  • Голкипер «Марселя» Херонимо Рульи стал первым, у кого появились претензии к Роу. Вратарь много ругался и оскорблял партнера по команде на испанском языке;

  • Рабьо вмешался, попытавшись успокоить ситуацию. Но потом завязалась 10-минутная «уличная драка», разделившаяся на два «раунда»;

  • Рабьо ударил Роу первым;

  • Роу ударил в ответ, после этого вмешалась охрана;

  • Во время конфликта 17-летний Дэррил Баколя упал в обморок. Вероятно, из-за стресса;

  • Когда Роу и Рабьо разняли, они продолжали громко друг друга оскорблять;

  • Клуб расстроен, поскольку ни одна из сторон не извинилась в течение 48 часов после инцидента.

А теперь представьте, что вы это тренируете.

