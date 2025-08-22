«Ювентус» отдал Дугласа Луиса в аренду «Ноттингему» за 3 млн евро с выкупом за 25 млн и бонусами до 3,5 млн
Дуглас Луис перешел из «Ювентуса» в «Ноттингем Форест».
«Ноттингем» арендовал 27-летнего бразильского полузащитника с выкупом, который станет обязательным при соблюдении обговоренных условий.
«Ювентус» сообщил, что получит 3 миллиона евро за аренду Дугласа. Если опция выкупа будет активирована, то «лесники» выплатят 25 млн в течение четырех лет. В сделке также прописаны бонусы – до 3,5 млн.
Луис перешел в туринский клуб из «Астон Виллы» в прошлом году за 50 миллионов евро. В рамках Серии А он провел 19 матчей, не отличившись результативными действиями и получив 2 желтые карточки. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Фото: nottinghamforest.co.uk
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
