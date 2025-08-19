«Ноттингем» покупает Дугласа Луиса у «Ювентуса» за 30 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 5 лет (Globo)

Дуглас Луис вернется в АПЛ.

«Ноттингем Форест » договорился с «Ювентусом » о трансфере бразильского полузащитника за 30 миллионов евро, сообщает Globo. Футболист подпишет пятилетний контракт с лесниками.

Луис перешел в туринский клуб из «Астон Виллы» в прошлом году за 50 миллионов евро. В рамках Серии А он провел 19 матчей, не отличившись результативными действиями.

Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь .