«Ноттингем» покупает Дугласа Луиса у «Ювентуса» за 30 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 5 лет (Globo)
Дуглас Луис вернется в АПЛ.
«Ноттингем Форест» договорился с «Ювентусом» о трансфере бразильского полузащитника за 30 миллионов евро, сообщает Globo. Футболист подпишет пятилетний контракт с лесниками.
Луис перешел в туринский клуб из «Астон Виллы» в прошлом году за 50 миллионов евро. В рамках Серии А он провел 19 матчей, не отличившись результативными действиями.
