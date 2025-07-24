Дуглас Луис пропустил начало предсезонки «Юве», его накажут. Хавбек может уйти этим летом

Дуглас Луис не явился на предсезонку «Ювентуса».

Бразильский полузащитник не присутствовал на собрании клуба, возобновившего сегодня тренировки, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Игрок отсутствовал без объяснения причин, в связи с чем к нему будут применены дисциплинарные меры.

Отмечается, что Джонатан Дэвид и Франсишку Консейсау также не приехали, но предоставили клубу объяснения, поэтому их не накажут.

Ожидается, что Луис покинет туринский клуб этим летом, подчеркивает инсайдер Фабрицио Романо .