«Ювентус» оштрафует Дугласа Луиса на 40-120 тысяч евро за пропуск тренировок. Хавбек хочет в Англию
«Ювентус» решил наказать Дугласа Луиса.
Бразильский полузащитник не присутствовал на собрании в день возобновления тренировок. Он пропустил встречу без объяснения причин и до сих пор не прибыл в расположение.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что хавбеку придется заплатить от 40 000 до 120 000 евро, то есть от 5 до 15% начисленной месячной зарплаты. Сумма будет зависеть от количества пропущенных дней. Игрок сообщил «бьянконери», что приедет на следующей неделе.
Подчеркивается, что Луис хочет вернуться в Англию, и «Ювентус» готов его отпустить, если получит подходящее предложение. Возможна аренда с обязательным выкупом.
Основным претендентом на Дугласа называется «Эвертон», «Вест Хэму» и «Ноттингем Форест» он тоже интересен.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
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