«Ювентус» оштрафует Дугласа Луиса на 40-120 тысяч евро за пропуск тренировок. Хавбек хочет в Англию

«Ювентус» решил наказать Дугласа Луиса.

Бразильский полузащитник не присутствовал на собрании в день возобновления тренировок. Он пропустил встречу без объяснения причин и до сих пор не прибыл в расположение.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что хавбеку придется заплатить от 40 000 до 120 000 евро, то есть от 5 до 15% начисленной месячной зарплаты. Сумма будет зависеть от количества пропущенных дней. Игрок сообщил «бьянконери», что приедет на следующей неделе.

Подчеркивается, что Луис хочет вернуться в Англию, и «Ювентус » готов его отпустить, если получит подходящее предложение. Возможна аренда с обязательным выкупом.

Основным претендентом на Дугласа называется «Эвертон », «Вест Хэму » и «Ноттингем Форест » он тоже интересен.