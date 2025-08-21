«Ювентус» отдаст Артура в аренду «Гремио» без права выкупа
Полузащитник «Ювентуса» Артур вернется в «Гремио».
«Ювентус» и «Гремио» договорились об аренде 29-летнего полузащитника до лета 2026 года без опции выкупа, сообщает Фабрицио Романо.
Напомним, что Артур до 2018 года выступал за «Гремио», а затем перешел в «Барселону», откуда позже перебрался в «Ювентус».
В прошлом сезоне футболист играл на правах аренды за «Жирону», в позапрошлом – за «Фиорентину». Подробная статистика Артура, контракт которого с «Юве» рассчитан до 2027 года, – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
