Экс-хавбек «Барсы» Артур: «Реал» – лучшая команда в мире»
Бывший полузащитник «Барселоны» Артур назвал «Реал» лучшей командой мира.
28-летний бразилец выступает за «Жирону» на правах аренды из «Ювентуса». Сегодня он сыграл против «Мадрида» на выезде в 25-м туре Ла Лиги (0:2).
«Мы стараемся делать все возможное в каждой игре, всегда хотим победить. Но мы играли на «Бернабеу» против «Реала» – лучшей, на мой взгляд, команды в мире», – сказал в эфире 3Cat Артур, игравший за «Барселону» с 2018-го по 2020 год.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
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