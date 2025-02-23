Экс-хавбек «Барсы» Артур: «Реал» – лучшая команда в мире»

Бывший полузащитник «Барселоны» Артур назвал «Реал» лучшей командой мира.

28-летний бразилец выступает за «Жирону» на правах аренды из «Ювентуса ». Сегодня он сыграл против «Мадрида » на выезде в 25-м туре Ла Лиги (0:2).

«Мы стараемся делать все возможное в каждой игре, всегда хотим победить. Но мы играли на «Бернабеу» против «Реала» – лучшей, на мой взгляд, команды в мире», – сказал в эфире 3Cat Артур, игравший за «Барселону» с 2018-го по 2020 год.