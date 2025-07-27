Хавбек «Ювентуса» Артур ведет переговоры с «Бетисом». Клубу из Катара бразилец тоже интересен
Артур может снова вернуться в Испанию.
Как сообщает Globo Esporte, полузащитник «Ювентуса» ведет переговоры с «Бетисом» и уже почти договорился с ним. Также интерес к бразильцу проявляет клуб из Катара, но игрок хочет остаться в Европе.
Отмечается, что возвращение 28-летнего футболиста в «Гремио» на данный момент не рассматривается.
В сезоне-2024/25 Артур провел 15 матчей в Ла Лиге в составе «Жироны». Подробно со статистикой экс-хавбека «Барселоны» можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
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