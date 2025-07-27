Хавбек «Ювентуса» Артур ведет переговоры с «Бетисом». Клубу из Катара бразилец тоже интересен

Артур может снова вернуться в Испанию.

Как сообщает Globo Esporte, полузащитник «Ювентуса » ведет переговоры с «Бетисом » и уже почти договорился с ним. Также интерес к бразильцу проявляет клуб из Катара, но игрок хочет остаться в Европе.

Отмечается, что возвращение 28-летнего футболиста в «Гремио» на данный момент не рассматривается.

В сезоне-2024/25 Артур провел 15 матчей в Ла Лиге в составе «Жироны». Подробно со статистикой экс-хавбека «Барселоны» можно ознакомиться здесь .