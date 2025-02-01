«Ювентус» отдал Артура «Жироне» в аренду за 700 тысяч евро без права выкупа

Артур возвращается в Испанию.

«Жирона » объявила о переходе полузащитника «Ювентуса » на правах аренды до конца сезона. Опции выкупа, как сообщалось ранее , не предусмотрено.

Туринцы информируют , что получат за аренду 700 тысяч евро. 200 тысяч предусмотрены в качестве дополнительных расходов.

В последний раз бразилец выходил на поле в мае 2024 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: gironafc.cat