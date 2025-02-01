«Ювентус» отдал Артура «Жироне» в аренду за 700 тысяч евро без права выкупа
Артур возвращается в Испанию.
«Жирона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» на правах аренды до конца сезона. Опции выкупа, как сообщалось ранее, не предусмотрено.
Туринцы информируют, что получат за аренду 700 тысяч евро. 200 тысяч предусмотрены в качестве дополнительных расходов.
В последний раз бразилец выходил на поле в мае 2024 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: gironafc.cat
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Жироны»
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