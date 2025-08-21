«Ман Сити» продал Дойла за 7,5 млн фунтов в «Рексхэм». У «горожан» есть опция обратного выкупа защитника и право на 25% от суммы перепродажи

«Манчестер Сити» продал Каллума Дойла в клуб из Чемпионшипа.

21-летний английский защитник подписал контракт с «Рексхэмом » до лета 2029 года.

По данным Бена Джейкобса, «Ман Сити » получит за своего воспитанника 7,5 миллиона фунтов. Кроме того, клуб имеет опцию обратного выкупа и право на 25% от суммы последующей перепродажи.

Прошлый сезон Дойл провел в «Норвиче», где Каллум забил 1 гол, сделал 8 ассистов и заработал 11 желтых в 40 матчах Чемпионшипа. Его подробная статистика – здесь .

Фото: x.com/Wrexham_AFC

