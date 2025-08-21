«Ман Сити» продал Дойла за 7,5 млн фунтов в «Рексхэм». У «горожан» есть опция обратного выкупа защитника и право на 25% от суммы перепродажи
«Манчестер Сити» продал Каллума Дойла в клуб из Чемпионшипа.
21-летний английский защитник подписал контракт с «Рексхэмом» до лета 2029 года.
По данным Бена Джейкобса, «Ман Сити» получит за своего воспитанника 7,5 миллиона фунтов. Кроме того, клуб имеет опцию обратного выкупа и право на 25% от суммы последующей перепродажи.
Прошлый сезон Дойл провел в «Норвиче», где Каллум забил 1 гол, сделал 8 ассистов и заработал 11 желтых в 40 матчах Чемпионшипа. Его подробная статистика – здесь.
Фото: x.com/Wrexham_AFC
Голы на 90+1 и 90+2 – кино-концовка от клуба Райана Рейнольдса. У «Рексхэма» безумный старт сезона
