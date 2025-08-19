«Ман Сити» отдал Нюпана «Мидлсбро» в аренду на сезон

«Манчестер Сити» отдал Сверре Нюпана в аренду.

В сезоне-2025/25 полузащитник будет представлять «Мидлсбро ». Клубы официально объявили о трансфере.

Этим летом 18-летний футболист перешел в «Манчестер Сити » из «Русенборга» за рекордные для чемпионата Норвегии 12,5 миллиона фунтов.

Подробную статистику Нюпана можно найти здесь .

Фото: https://www.mfc.co.uk/