«Ман Сити» отдал Нюпана «Мидлсбро» в аренду на сезон
«Манчестер Сити» отдал Сверре Нюпана в аренду.
В сезоне-2025/25 полузащитник будет представлять «Мидлсбро». Клубы официально объявили о трансфере.
Этим летом 18-летний футболист перешел в «Манчестер Сити» из «Русенборга» за рекордные для чемпионата Норвегии 12,5 миллиона фунтов.
