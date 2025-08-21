Бубнов про слова Боярского: «Женский футбол не может быть интереснее мужского, но женщин-судей надо больше – меньше мата, порядок. И они неподкупные»

Александр Бубнов отреагировал на слова комментатора о женщинах в футболе.

Александр Боярский во время матча «Родины » и «Зенита » (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил : «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Позже он принес извинения : «Девушки – это украшение футбола».

«Обращение по женскому футболу. Сейчас много выступают по поводу Боярского. Но я считаю, что он ничего такого не сказал. До этого Тихонов более жестко сказал, чем Боярский, когда его наказали, дисквалифицировали, в КДК вызывали.

Вот мне только хочется сказать Боярскому – Саш, ну, не трогай ты этих, не трогай ты женский футбол. Я, кстати, тоже не в восторге. Я в каком смысле не в восторге от женского футбола – женский футбол не может быть интереснее мужского, однозначно. У них свой футбол, своя игра, свой чемпионат мира. Пускай они играют, понимаешь.

Но не трогай ты судей вообще, не касайся судей, причем там детей судили – никто на них не смотрит. Тем более тебя убирает пресс-служба «Родины », не КДК, а они убирают, потому что ты так высказывался.

А вот что касается женщин-судей, да они супер судят, я считаю, они вообще красавцы. Я специально наблюдал за ними – что боковые судьи, что в поле. Больше того, на мой взгляд, я считаю, что нужно увеличивать срочно, чтобы женщин-судей было больше. Почему? Чтобы меньше мата стало, ну, потому что это женщина. А в правилах есть такой пункт: мат к судье – сразу будет давать красную карточку, будет порядок, понимаешь.

Вот такой, как Талалаев – что он себе позволяет, – подойдет, не дай бог, еще толкнет – и все, дисквалификация, может быть, пожизненно. У англичан, кстати, или у американцев трогать судей вообще нельзя.

И потом, смотри, они судят все, что есть – не имеет значения, в поле, в штрафной. И плюс суперкачество у них – они неподкупные, понимаешь», – сказал бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов в эфире «Коммент.Превью».