Жюль Кунде: «Ямаль заслуживает «Золотой мяч». Ламин много работает на команду»

Жюль Кунде считает, что Ламин Ямаль заслужил выиграть «Золотой мяч».

Об игре на одном фланге с Ямалем в «Барселоне»

«У меня с ним очень хорошие отношения. Он командный игрок, много работает на команду. Ему нужна энергия для атаки, и я это прекрасно понимаю».

О Ламине и «Золотом мяче»

«Вы ставите меня в сложное положение, но я думаю, он его заслуживает», – сказал защитник «Барселоны» и сборной Франции.

Стоичков о «Золотом мяче»: «Надеюсь вручить награду Ямалю. Но это приз France Football, а Дембеле – француз»