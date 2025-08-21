Жюль Кунде: «Ямаль заслуживает «Золотой мяч». Ламин много работает на команду»
Жюль Кунде считает, что Ламин Ямаль заслужил выиграть «Золотой мяч».
Об игре на одном фланге с Ямалем в «Барселоне»
«У меня с ним очень хорошие отношения. Он командный игрок, много работает на команду. Ему нужна энергия для атаки, и я это прекрасно понимаю».
О Ламине и «Золотом мяче»
«Вы ставите меня в сложное положение, но я думаю, он его заслуживает», – сказал защитник «Барселоны» и сборной Франции.
Стоичков о «Золотом мяче»: «Надеюсь вручить награду Ямалю. Но это приз France Football, а Дембеле – француз»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
