Деулофеу о «Золотом мяче»: «Ямаль – лучший созидатель в футболе, такие игроки вдохновляют меня. Кто-то выиграл больше трофеев, возможно, но для меня Ламин был лучшим в этом году»
«Это не зависит от того, чьей победы мне бы хотелось, но, честно говоря, будучи футболистом, наблюдая за футболом, за многими матчами «Барселоны», европейскими играми, я не сомневаюсь, что лучший созидатель в футболе – это Ламин Ямаль. Может быть, он и молод, кто-то другой, возможно, выиграл больше трофеев, но если смотреть матчи, то вы увидите, что Ламин Ямаль – лучший творец в футболе, я не сомневаюсь, что в этом году он был лучшим.
Ему есть куда расти. Надеюсь, он сможет играть и на более глубоких позициях. Но он креативен. Созидатели вдохновляют меня во время просмотра матчей. Я рад видеть его в «Барселоне», где я также играл в молодежной академии. Я рад видеть такого игрока, как он, который может помочь как сборной Испании, так и «Барселоне», – сказал воспитанник «Барселоны».
Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц – среди номинантов на «Золотой мяч»