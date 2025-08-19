Рэшфорд о Ямале: «Если он не выиграет «Золотой мяч» в этом году, то сделает это в будущем. Ламин – топ-талант. Удивительно, насколько он зрелый для своего возраста»

Маркус Рэшфорд охарактеризовал Ламина Ямаля.

«Ламин – 18-летний парень, как человек он всегда веселый, он смеется, шутит с другими. А как футболист он топ-талант. Самое удивительное – насколько он зрелый для своего возраста. То, как он мыслит и играет. Он намного опережает свой возраст.

Да, конечно [он может выиграть «Золотой мяч»]. Если он не выиграет его в этом году, то выиграет в будущем. Я уверен, что он может выиграть «Золотой мяч», – сказал нападающий «Барселоны».