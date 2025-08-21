Джексон и Нкунку не попадут в состав «Челси» на матч с «Вест Хэмом» из-за потенциальных трансферов, сообщил Марсека: «Что-то может произойти до закрытия окна»
Николас Джексон и Кристофер Нкунку не сыграют с «Вест Хэмом».
Ожидается, что нападающий и полузащитник покинут лондонский клуб этим летом.
«Джексон доступен [после дисквалификации], но не будет в составе, потому что у нас есть два нападающих на этой позиции, и мы знаем, что что-то может произойти до закрытия трансферного окна.
С Кристо то же самое, что и с Нико. Тренируется с нами, но ждет решения», – сообщил главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
«Синие» завтра сыграют в гостях с «Вест Хэмом» во 2-м туре АПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Низаара Кинселлы
