«Бавария» согласовала контракт с Нкунку. Переговоры с «Челси» продолжаются

«Бавария» работает над трансфером Кристофера Нкунку.

Сегодня состоялся новый раунд переговоров между представителями мюнхенского клуба и «Челси », сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Сам футболист хочет перейти в «Баварию», условия личного контракта уже полностью согласованы. Сделка зависит от того, достигнут ли клубы договоренности.

В прошлом сезоне АПЛ Нкунку провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику француза можно найти здесь .