«Бавария» согласовала контракт с Нкунку. Переговоры с «Челси» продолжаются
«Бавария» работает над трансфером Кристофера Нкунку.
Сегодня состоялся новый раунд переговоров между представителями мюнхенского клуба и «Челси», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Сам футболист хочет перейти в «Баварию», условия личного контракта уже полностью согласованы. Сделка зависит от того, достигнут ли клубы договоренности.
В прошлом сезоне АПЛ Нкунку провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику француза можно найти здесь.
А что теперь делать со Станковичем?22861 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости